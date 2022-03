Un fost jurnalist american New York Times a fost ucis de gloanţe, la Irpin. Un altul a fost rănit

Getty

Un jurnalist american a fost ucis şi alți doi răniți de gloanţe, duminică, la Irpin, la marginea de nord-vest a Kievului, unde forţele ucrainene luptă împotriva celor ruse, au anunţat surse concordante, relatează AFP, citată de Agerpres.

Brent Renaud a fost împușcat mortal în orașul Irpin din afara Kievului, a transmis poliția din Kiev.



Alți doi jurnaliști au fost răniți și transportați la spital

Brent Renaud este primul jurnalist care a fost ucis de forțele militare ruse. Însă, în urmă cu o săptămână, o echipă de jurnaliști străini a ajuns sub focul forțelor ruse. Echipa televiziunii Sky News a fost atacată, în primele zilei ale invaziei rusești, într-o zonă de lângă Kiev.

A New York Times correspondent was shot dead in Irpin. Another journalist was wounded. Andriy Nebitov, Kiev region police, reports:The occupiers cynically kill even international media journalists who are trying to show the truth about the atrocities of Russian troops in Ukraine pic.twitter.com/Ya77QWpOVN — Bogdan Kamertsel (@b_kamertsel) March 13, 2022

Brent Renaud a lucrat pentru ziar în 2015, a transmis NYT, iar actul de identitate de presă pe care îl purta în Ucraina fusese eliberat cu ani în urmă. Nu a fost imediat clar pentru cine lucra Renaud în Ucraina.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022





Ein 51-jähriger US-Journalist ist heute in Irpin, einem Vorort von Kyiv, getötet worden. Sein Kollege, mit dem er unterwegs war, konnte verletzt gerettet werden. Das Video, das wir unter der Brücke aufgenommen haben, zeigt die Evakuierung des verletzten Kollegen. pic.twitter.com/TemuQaUL50 — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 13, 2022