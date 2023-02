Un întreg bloc din China a fost acoperit de zăpadă și gheață. Un chiriaș a lăsat ușa deschisă la -40 de grade Celsius | VIDEO

Imaginile care fac înconjurul rețelelor de socializare îi arată pe locuitori îmbrăcați în echipamente de iarnă în „peștera de zăpadă” care se formase la intrare și pe holul blocului din orașul Jiamusi, provincia Heilongjiang, vineri, 24 ianuarie, scrie Daily Mail.

Țurțuri uriași de gheață atârnau de tocul ușii și de tavan, după ce viscolul puternic a aruncat zăpada în interiorul blocului.

În imagini pot fi văzuți locuitorii care își exprimă uimirea față de fenomenul produs, înfruntând temperaturile de -40 C, după ce un chiriaș ar fi lăsat ușa blocului deschisă.

La doar două zile după formarea „peșterii de gheață”, un oraș din cel mai nordic vârf al Heilongjiang a înregistrat o temperatură de -53 C, cea mai scăzută temperatură de când au început măsurătorile.

Agenția Națională de Meteorologie din China a îndemnat, săptămâna trecută, cetățenii să se se îmbrace gros și să-și încălzească corespunzător locuințele, deoarece condițiile de îngheț i-au amenințat pe rezidenții vulnerabili din centrul, nordul și estul țării.

Vremea rece a lovit multe zone care nu sunt obișnuite cu astfel de condiții severe, unde locuitorii se confruntă de obicei cu o climă mult mai blândă.

Orașul Mohe din nordul Chinei, cunoscut sub numele de „Polul Nord al Chinei”, a înregistrat trei zile consecutive temperaturi sub -50 C.

Mohe este cunoscut pentru climela sa polară și este o destinație renumită pentru schi și sporturi de iarnă, cu temperaturi medii în ianuarie și februarie între -15 C și -20 C.

Temperatura de -53 C a doborât recordul istoric anterior de -52,3C.

Sursa: Daily Mail
Dată publicare: 10-02-2023 10:52