Un fost fotbalist de la Arsenal Londra a rămas paralizat după ce i-au fost puse droguri în băutură

Daniel Cain era un fotbalist în formă și sănătos tun, dar după o noapte petrecută în oraș cu prietenii, tânărul de 23 de ani a suferit un stop cardio-respirator, care i-a privat creierul de oxigen, scrie The Indepenent.

În timpul ieșirii în oraș, pe 9 iunie 2020, prietenii lui Daniel au observat că pielea acestuia avea o „culoare ciudată” și nu se trezea, așa că au încercat să îi facă resuscitare cardio-respiratorie în timp ce a fost chemată și o ambulanță.

După ce a sosit ambulanța, medicii l-au resuscitat pe Daniel timp de 24 de minute, dar creierul și măduva, rămase fără oxigen, au suferit leziuni grave.

„Când am aflat, mi s-a activat imediat instinctul de mamă”, a declarat mama sa, Tracey Cain, pentru The Independent. „L-am sunat pe tatăl său, care era la serviciu, iar sora lui s-a întors din Essex. În jurul orei 3-4 dimineața au încercat să ne pregătească, spunându-ne că nu se va trezi, dar eu am spus să mai încercăm. Nu aveam de gând să accept că nu-și va reveni. A fost înconjurat de o mulțime de oameni în acea noapte în care s-au întâmplat foarte multe. Credem că a fost drogat”.

Medicii au explicat familiei că, chiar dacă fostul fotbalist se va trezi din comă, acesta ar rămâne într-o stare permanent vegetativă. După ce a stat 25 de zile în comă, Daniel el a sfidat șansele și, ca prin minune, „s-a trezit”, iar treptat funcțiile sale cognitive au început să revină la normal.

„Când s-a trezit, nu putea face nimic, nu se putea mișca. Era ca un nou-născut, dar asistentele au spus că le urmărea cu privirea”, a mai spus mama fostului fotbalist.

Memoria pe termen scurt a lui Daniel a fost în mod semnificativ afectată, însă memoria pe termen lung a rămas intactă, conform spuselor mamei sale.

„Își revine treptat și starea sa se îmbunătățește”, a spus mama fostului fotbalist. „Încă își amintește ce a trăit în copilărie”.

După doi ani și jumătate în care fostul fotbalist al Academiei Arsenal a stat numai prin spitale, familia a reușit în cele din urmă să-l aducă acasă, însă are nevoie permanentă de îngrijiri medicale.

„Din nou, pentru că sunt mama lui, voi accepta și voi face tot ce pot, dar am simțit o adevărată presiune”, a spus mama lui Daniel. „Din cauza Covid-19, nu mi s-a permis să intru în spital pentru a învăța de la asistente cum să-l ridic și să-l manipulez, iar în cazul leziunilor suferite la măduva spinării, există lucruri de învățat precum gestionarea intestinelor și a vezicii urinare, iar pielea lui este, de asemenea, foarte sensibilă. A fost pur și simplu o schimbare completă a stilului de viață”, a mai spus mama fostului fotbalist.

Familia lui Daniel a lansat o campanie de donații pe site-ul GoFund Me, pentru a strânge banii necesari pentru plata tratamentului, care i-a dat fostului fotbalist o nouă șansă la viață.

Sursa: The Independent Etichete: , , , Dată publicare: 25-04-2023 09:00