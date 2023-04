Un fotbalist de 24 de ani a fost înjunghiat mortal în inimă, în Spania. Mesajul transmis de Real Madrid

Tragedia a avut loc sâmbătă după-amiază, pe o stradă din orașul Cádiz. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, însă din cauza rănilor grave a fost dus cu elicopterul la o altă unitate medicală. Acolo, Paco Naval a murit în dimineața zilei de duminică, potrivit mundodeportivo.com.

Conform autorităților, fotbalistul a fost înjunghiat în inimă cu un cuțit. Atacatorul ar fi un tânăr în vârstă de 20 de ani.

„O nenorocire care ne-a șocat pe toți și care ne întristează profund, era un tânăr foarte apreciat, avea toată viața în față”, a fost mesajul publicat duminică, pe Facebook, de Consiliul Local al municipiului Chipiona.

Și reprezentanții clubului Real Madrid au transmis un mesaj în memoria fotbalistului: „Regretăm profund moartea lui Paco Naval. Condoleanțe și multă putere familiei, clubului, colegilor și celor dragi. Odihnească-se în pace!”.

Real Madrid C.F. deeply laments the passing of Chipiona C. F. player Paco Naval and wishes to express its condolences to his family, his club, his teammates and loved ones. Rest in peace.