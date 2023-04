Șocant. Un fotbalist profesionist și-a dat foc și a murit. Care au fost ultimele sale cuvinte

Issaoui, în vârstă de 35 de ani, a fost acuzat de terorism de către ofițerii de poliție după ce s-a plâns că bananele sunt prea scumpe, dublu față de prețul stabilit de guvern, potrivit BBC.

Într-o postare pe Facebook, fotbalistul scrisese: „Pentru o dispută cu cineva care vinde banane la 10 dinari, sunt acuzat de terorism la secția de poliție. Terorism pentru o plângere despre banane... Nu mai am energie. Lasă poliția. Statul să știe că sentința va fi executată astăzi”.

Fotbalistul a murit în spital, după ce a suferit arsuri grave, iar medicii s-au străduit să îi salveze viața.

Înmormântarea lui a avut loc a doua zi, iar în timpul ceremoniei au avut loc confruntări violente în orașul său natal Haffouz, a informat presa locală.

Demonstranții au aruncat cu pietre în polițiștii care au tras cu gaze lacrimogene.

