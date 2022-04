Un deputat britanic a demisionat după ce a fost prins că urmărea pornografie pe telefon

Getty

Un parlamentar britanic, acuzat că a urmărit pornografie pe telefonul mobil în sediul legislativului, a anunțat sâmbătă că demisionează din această funcție.

Potrivit BBC News, Neil Parish este deputat pentru Tiverton și Honiton în Devon, și a declarat că a fost un „moment de nebunie” și că ”nu era mândru de ceea ce făcea”.

El susține că prima dată când s-a uitat la acele imagini erotice a fost accidental, în timp ce căuta tractoare pe telefon, însă a doua oară a fost intenționat.

Neil Parish a fost suspendat vineri de Partidul Conservator, din cauza acestor acuzații. Două colege au susținut că l-au văzut uitându-se la conținut pentru adulți de pe telefonul său, chiar când stătea lângă ele.

„Desigur că este jenant”, a spus el vineri. „Și este jenant pentru soția și familia mea, așa că asta este principala mea preocupare în acest moment. Am o soție foarte susținătoare și îi mulțumesc pentru asta”.

Întrebat dacă a fost o greșeală și a deschis ceva pe telefon din greșeală, el a spus: „Am făcut-o, dar las ancheta să se ocupe de asta. Voi aștepta concluziile anchetei și apoi voi lua în considerare poziția mea. Nu voi rămâne în funcție dacă voi fi găsit vinovat”.

Într-un interviu pentru The Times , soția domnului Parish, Sue Parish, a spus că acuzația este „foarte jenantă” și și-a descris soțul ca fiind „un tip destul de normal” și „o persoană drăguță”.

„Dacă ai fi supărat pe fiecare bărbat care se uită la pornografie, nu ai avea multe soții pe lume”, a spus ea.

Ea a adăugat că nu înțelege de ce cineva este atras de pornografie, dar că înțelege de ce femeile care l-au acuzat sunt supărate.

Vineri seara, Neil Parish a spus că va rămâne parlamentar în timp ce cazul lui este investigat, dar ... peste noapte, sub o presiune semnificativă, s-a răzgândit.

Potrivit Agerpres, incidentul a intervenit în plină dezbatere privind sexismul în Parlament.

Duminică, Sunday Times a dezvăluit că trei miniştri şi doi deputaţi ai opoziţiei fac obiectul unor acuzaţii de "rele comportamente de natură sexuală", termen care însemna hărţuire sexuală, voyeurism sau agresiuni sexuale.

Ei se află pe lista celor 56 de deputaţi semnalaţi unui birou care are sarcina de a înregistra aceste plângeri, înfiinţat în urma mişcării "Me too".