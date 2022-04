Războiul cu Rusia ar putea dura până la sfârşitul anului, apreciază un consilier al preşedintelui ucrainean

Potrivit lui Arestovici, războiul va dura probabil multe luni de zile. „Trebuie să fim pregătiţi pentru o poveste lungă”, a spus el.

Chiar dacă actualele operaţiuni de luptă active din regiunea Donbas vor fi oprite, aceasta nu va însemna în niciun caz sfârşitul războiului cu Rusia, a conchis consilierul.

Însă armele obţinute recent de forţele ucrainene ar putea avea „efecte serioase” asupra luptelor la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie, a spus Arestovici, într-un interviu postat pe YouTube marţi seara.

La rândul său, un alt consilier al preşedintelui ucrainean Zelenski, Mihailo Podoliak, a salutat miercuri promisiunile SUA şi aliaţilor lor de a trimite arme mai grele Ucrainei, în urma unei conferinţe internaţionale privind furnizarea de arme Kievului care a avut loc la baza aeriană americană din Ramstein, Germania.

„Una dintre cererile ciudate ale Rusiei la începutul războiului a fost 'totala demilitarizare' a Ucrainei. După conferinţa epocală de ieri a celor 40 de miniştri ai apărării, am veşti proaste pentru Rusia. Capacitate, viteză, logistică simplificată, o gamă extinsă de arme: Ucraina se întăreşte”, a scris Podoliak pe Twitter.



