Un depozit de muniții a sărit în aer din cauza incendiilor de vegetație din Grecia. „Este o situaţie inedită” | VIDEO

Au fost dispuse evacuări la Nea Anghialos, o localitate apropiată de acel oraş, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor, scrie Agerpres.

BREAKING ???? Massive explosion in an airforce ammunition depot in Volos, Greece after flames entered the area surrounding the base of the 111th fighter wing. #Greece #Βολος #Breaking pic.twitter.com/nncQJZYrLb