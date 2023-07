Pompierii români, primiți cu aplauze de greci. Eforturile salvatorilor par în zadar: flăcările se reaprind în câteva ore

Zonele nordice, unde hotelurile sunt deschise și ajung în continuare turiști, sunt cruțate de foc. Incendiile au luat până acum trei vieți omenești.

Flăcările au încercuit, pe timpul nopții, localitățile Malona, Vati și Gennadi. Pompierii, ajutați de numeroși voluntari, au luptat neobosit să țină flăcările departe de case. De dimineață, în ajutorul lor au venit avioanele și elicopterele. O luptă acerbă s-a dus și marți pentru protejarea locuințelor din Gennadi.

Pompierii români, primiți cu aplauze de localnici

Pompierii au făcut eforturi supraomenești să împiedice răspândirea incendiilor, dar cu toate acestea nu au reușit. Flăcările au ajuns la primele case din Gennadi, afectate de incendiul pustiitor.

Din cauza vântului turbat, incendiile stinse se reaprind în câteva ore.

Bărbat: „Am fost evacuați chiar azi-noapte. Am fost în orașul Rodos, apoi ne-am întors. Am crezut că totul e în regulă, și acum.”

În Rodos, luptă cu focul și pompierii români, primiți cu aplauze de localnici, dar și numeroși voluntari. Între ei, Maria, o tânără care și-a părăsit propria casă pentru a sări în ajutorul celor aflați în pericol.

Reporter: „Satul tău arde?”

Maria, voluntară: „Nu... în satul meu e grav, satul meu e acolo. Am crescut aici, asta e regiunea mea, da.”

Reporter: „Cum te simți?”

Maria, voluntară: „Tristă…”

În ciuda eforturilor supraomenești, mai multe case din Gennadi au căzut pradă focului.

Bărbat: „Incendiul e foarte aproape, cu toții suntem supărați, e o nebunie să vedem proprietățile noastre în halul acesta, facem tot ce e posibil aici... Sperăm că acest coșmar va înceta curând. Locuiesc aici încă de când aveam 6 ani. Sunt devastat. E casa noastră, am trăit aici 20 de ani. E o nebunie... și nimeni nu poate face nimic. Nici măcar avioanele... nimeni.”

În satul Kiotari, aflat mai la nord de Gennadi, grajdurile lui Dimitris a ars din temelii.

Dimitris Zararis, grajd: „Înainte de toate, mi-am pierdut viața. Nu mă interesează banii, ci viața. Pentru că aici era viața mea. Aici trăiesc, iar acum nu mai avem nimic. Am plâns când am văzut prima oară ce s-a întâmplat. Nu mă puteam opri, am plâns și nu am fost singurul.”

În interiorul insulei sunt multe sate devastate de flăcări, unde oamenii încă nu s-au întors acasă.

Asklipio este un alt sat în care incendiile au făcut ravagii acum câteva zile. Totul este acoperit de funingine, unele case nu au scăpat de furia focului și satul este acum pustiu, pentru că oamenii au fost evacuați. Deocamdată nu s-au întors la casele lor, poate de frică, poate pentru că autoritățile nu-i lasă încă.

În Corfu, după o noapte liniștită, cu ploi ușoare, a urmat o dimineața cu reaprinderea unor focare din apropierea localității Loutses. Ieri, mai multe case au ars aici.

Vasilis Sofitsis, proprietarul unei afaceri în Corfu: „E o catastrofă. Pentru că principala ocupație care aduce venituri pe insula asta e turismul. Dacă turiștii anulează și nu mai vin încoace pentru că se tem, o să fie un dezastru pentru insula asta. Pentru toate insulele grecești.”

Localnicii din Corfu bănuiesc că unele incendii ar fi fost provocate intenționat, pentru că la un moment dat erau înregistrate șapte focare simultan, în zone diferite ale insulei.

Pompierii români au salvat un sat întreg

Este o nouă zi de foc în Insula Rodos, atât la propriu cât și la figurat. Sunt peste 40 de grade iar focul continuă să amenințe alte localități din sudul insulei.

Pompierii români au primit misiunea de a merge în zona Gennadi, unde marți flăcările au făcut prăpăd. Ei trebuie să protejeze o zonă unde se află și două parcuri fotovoltaice.

Cei 52 de pompieri români fac ultimele pregătiri, sunt instalați în dispozitiv și urmează să ude o zonă aflată în calea flăcărilor, pentru a opri înaintarea incendiului în regiune.

Alți 40 de pompieri români se pregătesc să plece către Insula Rodos, la cererea autoritățile din Grecia. Românii sunt foarte apreciați în această țară devastată de incendii, sunt peste tot primiți cu brațele deschise și cu aplauze. Sunt ajutați de fiecare dată când au nevoie, li se oferă apă, mâncare și tot ce au nevoie.

Vântul continuă să bată, dar autoritățile au redus gradul de risc pentru Insula Rodos - în acest moment este risc 3, pe o scară de la 1 la 5 - dar asta nu înseamnă că pericolul a trecut.

Pe de altă parte, conform ultimelor estimări, peste 30.000 de hectare au fost afectate în total de incendiile de pădure din această vară, până astăzi. Este o suprafață de două ori mai mare față de cea care a ars anul trecut, în aceeași perioadă.

Incendiile au fost devastatoare și au produs pagube uriașe. Din fericire, nu au luat vieți omenești, iar casele au putut fi salvate la timp. Asta și datorită pompierilor români care în ultima noapte au avut o intervenție dificilă în apropierea satului Malonas, pe care au reușit să îl salveze.

Un nou val de căldură extremă în Grecia

Grecia se pregăteşte, miercuri, pentru un nou val de căldură extremă, cu vârfuri de 45°C în centrul ţării, potrivit previziunilor meteorologice naţionale, în timp ce incendiile continuă să devasteze insulele turistice Rodos şi Corfu.

După un răgaz luni, un nou val de căldură a început marţi cu temperaturi de 42°C şi de 43°C - 45°C miercuri în centrul şi sudul ţării, potrivit serviciului naţional de meteorologie EMY (Ethniki Meteorologiki Ypiresia n.r.).

În Attica, regiunea Atenei care se sufocă de mai bine de zece zile, mercurul termometrelor va urca "între 43°C şi 44°C", potrivit aceleiaşi surse, citată de France Presse.

Obişnuită cu valuri căldură estivale, Grecia este situată în estul Mediteranei, unul dintre "punctele fierbinţi" ale încălzirii climatice, şi se confruntă în prezent cu unele dintre cele mai lungi valuri de căldură din ultimii ani, potrivit experţilor EMY.

Potrivit Observatorului Naţional din Atena, recordul absolut în capitală a fost înregistrat în iunie 2007, cu 44,8°C. Pe plan naţional, el a fost stabilit în iulie 1977 cu 48°C la Elefsina, în apropiere de Atena.

