Un Boeing 737 a aterizat de urgență, în urma unei explozii. Resturi au fost recuperate de pe pistă

Stiri externe
27-08-2025 | 14:48
Boeing 737
Getty

Un Boeing 737 a efectuat o aterizare de urgență în urma unei explozii. Aeronava nu a mai ajuns la Paris și s-a întors la punctul de plecare.

autor
Mihai Niculescu

Zborul Norwegian cu destinația Paris a plecat miercuri dimineață de pe aeroportul Arlanda din Stockholm, Suedia, și a fost nevoit să survoleze orașul pentru a pregăti o aterizare de urgență, în urma exploziei. Au fost găsite resturi pe pistă în timp ce avionul înconjura aeroportul.

Explozia a fost auzită în timp ce avionul decola de pe aeroport, cu 181 de pasageri se aflau la bord. S-a stabilit ulterior că avionul se va întoarce la Arlanda din cauza unei "probleme tehnice", a declarat un ofițer de presă norvegian, potrivit publicației Mirror.

Poliția și paramedicii s-au deplasat rapid pe pistă în urma exploziei, care se produsese la unul dintre pneurile avionului Boeing 737. „Avionul a decolat conform planului. Dar când era în aer, pilotul a trebuit să se întoarcă la Arlanda din cauza unor probleme tehnice". Purtătorul de cuvânt norvegian a declarat că pilotul se pregătea să facă o aterizare dură.

„Înțeleg că poate fi frustrant, dar aterizarea s-a desfășurat fără nicio problemă" a precizat oficialul norvegian. O persoană care se afla pe aeroport la momentul incidentului a declarat pentru postul suedez Expressen că s-a format o coadă de avioane din cauza incidentului.

Citește și
air india
Descoperire șocantă în ancheta prăbușirii avionului Air India, soldată cu 260 de morți. Înregistrare: „De ce ai făcut asta?!”

Avioanele au fost deviate pe o altă pistă, iar mașini au fost văzute îndreptându-se spre aeronavă, care este examinată. „Este greu de speculat cât de grav este acest lucru. Luăm în serios toate incidentele de acest gen. Este foarte neobișnuit", a adăugat ofițerul de presă.

Nu este clar dacă cineva de la bord a fost rănit ca urmare a exploziei.

Pasagera Maya Carenco, care locuiește în Paris, a declarat pentru Expressen: „Când [avionul] a pornit, s-a zguduit foarte tare. S-a zguduit și a vibrat foarte mult. Picioarele mele încă tremură. Când eram în aer, nu știam ce s-a întâmplat, dar acum că am aflat, sunt un pic șocată. Pilotul și personalul de la bord au fost atât de calmi încât nu am fost deloc îngrijorată la momentul respectiv, ceea ce a fost un lucru bun, privind în urmă."

Sursa: Mirror

Etichete: avion, explozie, avioane boeing,

Dată publicare: 27-08-2025 14:42

Citește și...
„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO
Stiri externe
„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO

273 de persoane aflate la bordul unui Boeing 757-300 au trecut prin momente de groază sâmbătă seara, după ce motorul din dreapta al aeronavei a luat foc la scurt timp după decolarea de pe insula Corfu, Grecia.

Descoperire șocantă în ancheta prăbușirii avionului Air India, soldată cu 260 de morți. Înregistrare: „De ce ai făcut asta?!”
Stiri externe
Descoperire șocantă în ancheta prăbușirii avionului Air India, soldată cu 260 de morți. Înregistrare: „De ce ai făcut asta?!”

Un raport preliminar privind prăbușirea avionului Boeing Dreamliner, al companiei Air India, de luna trecută, indică o descoperire șocantă.  

Tragedia aviatică din India: Alimentarea cu combustibil a motoarelor, „oprită” chiar înaintea prăbușirii avionului
Stiri externe
Tragedia aviatică din India: Alimentarea cu combustibil a motoarelor, „oprită” chiar înaintea prăbușirii avionului

Întrerupătoarele de alimentare cu combustibil de la motoarele unui Boeing Air India care s-a prăbușit imediat după decolare pe 12 iunie, făcând 260 de morți, au trecut în poziția „oprit” chiar înainte de impact, potrivit unui raport publicat sâmbătă.

Anchetatorii merg pe mai multe scenarii în cazul avionului prăbușit din India. Sabotajul se numără printre ele
Stiri externe
Anchetatorii merg pe mai multe scenarii în cazul avionului prăbușit din India. Sabotajul se numără printre ele

Ancheta privind prăbușirea unui avion Boeing 787 al Air India la decolare, pe 12 iunie, în Ahmedabad, ia în calcul toate ipotezele, inclusiv sabotajul, a anunțat ministrul indian al Aviației Civile, Murlidhar Mohol.

UE se pregăteşte să riposteze dacă SUA impune tarife generalizate la bunurile din blocul comunitar
Stiri externe
UE se pregăteşte să riposteze dacă SUA impune tarife generalizate la bunurile din blocul comunitar

Uniunea Europeană intenţionează să riposteze cu propriile sale tarife la importurile din SUA, inclusiv asupra avioanelor Boeing, dacă preşedintele Donald Trump va impune tarife generalizate la bunurile din blocul comunitar, transmite Bloomberg.

