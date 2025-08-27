Un Boeing 737 a aterizat de urgență, în urma unei explozii. Resturi au fost recuperate de pe pistă

Un Boeing 737 a efectuat o aterizare de urgență în urma unei explozii. Aeronava nu a mai ajuns la Paris și s-a întors la punctul de plecare.

Zborul Norwegian cu destinația Paris a plecat miercuri dimineață de pe aeroportul Arlanda din Stockholm, Suedia, și a fost nevoit să survoleze orașul pentru a pregăti o aterizare de urgență, în urma exploziei. Au fost găsite resturi pe pistă în timp ce avionul înconjura aeroportul.

Explozia a fost auzită în timp ce avionul decola de pe aeroport, cu 181 de pasageri se aflau la bord. S-a stabilit ulterior că avionul se va întoarce la Arlanda din cauza unei "probleme tehnice", a declarat un ofițer de presă norvegian, potrivit publicației Mirror.

Poliția și paramedicii s-au deplasat rapid pe pistă în urma exploziei, care se produsese la unul dintre pneurile avionului Boeing 737. „Avionul a decolat conform planului. Dar când era în aer, pilotul a trebuit să se întoarcă la Arlanda din cauza unor probleme tehnice". Purtătorul de cuvânt norvegian a declarat că pilotul se pregătea să facă o aterizare dură.

„Înțeleg că poate fi frustrant, dar aterizarea s-a desfășurat fără nicio problemă" a precizat oficialul norvegian. O persoană care se afla pe aeroport la momentul incidentului a declarat pentru postul suedez Expressen că s-a format o coadă de avioane din cauza incidentului.

Avioanele au fost deviate pe o altă pistă, iar mașini au fost văzute îndreptându-se spre aeronavă, care este examinată. „Este greu de speculat cât de grav este acest lucru. Luăm în serios toate incidentele de acest gen. Este foarte neobișnuit", a adăugat ofițerul de presă.

Nu este clar dacă cineva de la bord a fost rănit ca urmare a exploziei.

Pasagera Maya Carenco, care locuiește în Paris, a declarat pentru Expressen: „Când [avionul] a pornit, s-a zguduit foarte tare. S-a zguduit și a vibrat foarte mult. Picioarele mele încă tremură. Când eram în aer, nu știam ce s-a întâmplat, dar acum că am aflat, sunt un pic șocată. Pilotul și personalul de la bord au fost atât de calmi încât nu am fost deloc îngrijorată la momentul respectiv, ceea ce a fost un lucru bun, privind în urmă."

