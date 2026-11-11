Un băiețel de 11 luni a fost găsit în viață în Carolina de Sud, după ce se crede că fusese îngropat timp de aproximativ 24 de ore. El se afla în grija tatălui său, a anunțat biroul șerifului din comitatul Lexington, relatează The Guardian.

Copilul, Koah Sharpe, a fost descoperit marți învelit într-o cușcă pentru câini, care fusese la rândul ei acoperită cu un prosop și îngropată la mică adâncime în pădure, potrivit biroului șerifului din comitatul Lexington.

„Cu siguranță, Dumnezeu este bun. Chiar în urmă cu câteva momente l-am găsit pe micuțul Koah, în vârstă de 11 luni, îngropat de viu, luptându-se să trăiască, și plângând”, a declarat șeriful Jay Koon în cadrul unei conferințe de presă.

Koon a precizat că tatăl copilului, Michael Comer, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat luni seară, fiind suspectat de efracție. Biroul șerifului colaborează cu procurorii pentru a stabili dacă vor fi formulate și alte acuzații.

Șeriful a spus că prosopul în care fusese învelită cușca i-a asigurat, „prin harul lui Dumnezeu, probabil suficient aer lui Koah pentru a supraviețui, după estimările noastre, în ultimele 24 de ore petrecute sub pământ”.

Tatăl plecase să rezolve o problemă, iar băiețelul fusese lăsat singur acasă

Koah a dispărut luni, după ce a fost lăsat în grija tatălui său, la locuința mamei, în timp ce aceasta plecase să rezolve o problemă, a explicat Koon.

Ulterior, dispariția băiețelului a fost anunțată autorităților, care au declanșat o amplă operațiune de căutare, a precizat șeriful.

Copilul a fost găsit după ce o echipă de căutare a observat pământ „proaspăt răscolit” într-o zonă împădurită, la aproximativ 45 de metri de casa tatălui lui Comer, a declarat Koon.

„Când au început să sape, s-a auzit plânsul micuțului Koah. Așa că, vă puteți imagina, toată lumea s-a grăbit să-l scoată de acolo”, a spus șeriful.

Aproximativ 100 de persoane au participat la căutarea copilului. Koah a fost transportat la spital, iar autoritățile speră că își va reveni complet, a spus șeriful.