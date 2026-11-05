Tânărul este acuzat că l-a jefuit pe un copil cu doi ani mai mic, iar a doua zi s-a răzbunat pe cei care au asistat la scenă atacându-i cu spray lacrimogen după ce doi dintre ei au dat declarații la poliție.

Suspectul principal - adolescentul de 16 ani - a abordat un copil cu doi ani mai mic, seara, pe o stradă din oraş. L-a agresat şi i-ar fi luat telefonul.

Doar că scenele au fost văzute de un jandarm, care a intervenit imediat şi a chemat poliţia la faţa locului.

A urmat o anchetă, în care au dat declaraţii şi doi martori, tot minori, de 14 şi 16 ani. Aceştia au povestit ce au văzut, în favoarea victimei.

Agresorul nu s-a oprit după acest episod, iar în seara următoare i-a atacat cu spray lacrimogen pe cei doi martori minori, drept răzbunare. Ambii au avut nevoie de îngrijiri medicale.

De această dată, adolescentul a fost arestat preventiv, pentru tâlhărie calificată şi răzbunare pentru ajutorul dat poliţiei.

În acelaşi dosar a mai fost reţinut un alt tânăr, de 17 ani. Este bănuit că el este cel care l-a instigat pe agresor să se răzbune pe martori.