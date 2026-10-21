Din fericire, printre teancurile de bancnote se aflau și extrase bancare și chitanțe, care le-au permis angajaților biroului de obiecte pierdute să identifice rapid proprietarul, scrie Heute.

„Bineînțeles, a fost extrem de bucuros și recunoscător când a venit să-și recupereze banii”, a declarat Sandra Holzinger, purtătoarea de cuvânt a MA 48.

Zeci de mii de obiecte se întorc anual la proprietari

Recuperarea unor obiecte de valoare nu este atât de rară. Din cele 126.000 de obiecte pierdute și predate autorităților în 2025, peste 57.000 au fost returnate proprietarilor.

În 2025, la biroul de obiecte pierdute au ajuns aproximativ 19.000 de portofele, 7.100 de genți și rucsacuri, aproape 30.000 de cărți de identitate și documente, peste 10.000 de telefoane mobile și 9.600 de chei.

Emsada Kurbegovic, responsabilă de birou, cunoaște unele dintre cele mai bizare povești legate de obiectele pierdute.

„Unii vienezi își pierd chiar și protezele dentare și se întorc să le recupereze”, a povestit aceasta în reportajul ServusTV.

Potrivit femeii, un bărbat a venit chiar la birou și și-a pus pe loc proteza dentară găsită, pentru a verifica dacă îi aparține într-adevăr.

„Pierdem anual aproximativ 30.000-40.000 de euro”, a declarat Kurbegovic. „Tot ce apare nou pe piață ajunge la noi la scurt timp după aceea”, a adăugat ea zâmbind.