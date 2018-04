Un băiețel a supraviețuit unei operații în urma căreia a primit 5 organe

iStock

Jay Croucha, un copil în vârstă de 7 ani din Marea Britanie, a primit cinci organe în timpul unui singur transplant.

Băiețelul a primit doi rinichi, ficatul, pancreasul și intestinul subțire de la un donator minor. În urma intervenției medicale, Jay a primit porecla "Super-Om" de la mama sa, iar cei care i-au aflat povestea au declarat că apelativul i se potrivește de minune, potrivit The Mirror.

La vârsta de 6 săptămâni, părinții lui Jay au aflat că intestinul său subțire nu mai funcționează, afectând și alte organe. În urma operației care a durat 10 ore, copilul a primit cele cinci organe dintr-o bucată, adică, toate i-au fost înlocuite în aceeași intervenție.

“Când am primit vestea că transplantul ar putea fi posibil, am plâns de fericire. Fără această intervenție miraculoasă, fiul meu nu ar fi supraviețuit. Sunt emoționată. Nu cred că voi putea să-mi exprim aprecierea față de familia donatorului lui Jay, despre care am aflat doar că era mult mai mic decât fiul meu. Le sunt profund recunoscătoare,” a declarant mama băiețelului operat.

Femeia își amintește cu durere despre momentul în care aproape și-a pierdut fiul.

Citește și George Bush senior, la terapie intensivă la o zi după înmormântarea soției sale

“La doar șase săptămâni a avut un stop cardiac. Doctorii s-au lutat timp de patru ore pentru a-l readuce la viață. În urma unei operații de urgență s-a descoperit că intestinal subțire al băiatului era contorsionat și nu mai funcționa, afectând și celelalte organe. De atunci a fost hrănit doar printr-un tub gastric,” a povestit mama lui Jay.

Deși operația a fost un mare success, Jay mai are de luptat. Medicii au declarant că există riscul ca organele să fie response de noul corp.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer