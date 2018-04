Un bucătar celebru a murit după ce a participat la maratonul de la Londra

Matt Campbell a leşinat după ce a parcurs 36,2 de kilometri ai cursei şi a fost transportat la spital, informează News.ro

Campbell, care a participat şi la maratonul de la Manchester în această lună, alerga la Londra în memoria tatălui său Martin, care a murit în urmă cu doi ani.

“Toţi cei implicaţi în organizarea maratonului de la Londra doresc să-şi exprime sincerele condoleanţe pentru familia şi prietenii lui Matt. Cauza exactă a decesului va fi stabilită după o examinare amănunţită", au anunţat organizatorii.

Campbell a ajuns anul trecut în semifinalele show-ului britanic de televiziune "Masterchef: The Professionals".

MasterChef's Matt Campbell who died after marathon was told he was 'the future' https://t.co/sGX23l62ju pic.twitter.com/NDlzbFbADV