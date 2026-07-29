Merge din ușă în ușă și le oferă vecinilor un serviciu simplu: curățarea tomberoanelor pentru 10 dolari, scrie Yahoo News.

De la ușile vecinilor la peste 111.000 de urmăritori pe Instagram

După încheierea cursurilor, în luna mai, Ashton Meyer, Ontario, a început să bată la ușile vecinilor pentru a le propune să le curețe tomberoanele. Fiecare încercare a fost filmată și publicată pe Instagram și TikTok: „Numele meu este Ashton și ofer un serviciu de curățare a tuturor pubelelor dumneavoastră – coșul de gunoi, pubela pentru deșeuri biodegradabile și cea pentru reciclare.”

Ideea s-a transformat rapid într-un succes. În doar două luni, băiatul a adunat peste 111.000 de urmăritori pe Instagram și și-a format o bază de 40 de clienți fideli.

Odată cu apropierea toamnei, Ashton intenționează să-și extindă afacerea și cu servicii de strângere a frunzelor.

„Vreau să fiu antreprenor și să am propria mea afacere”, a declarat el pentru Fortune.

Secretul succesului: să nu te oprești după primul refuz

Deși videoclipurile sale au devenit virale, Ashton spune că realitatea este diferită: este refuzat mult mai des decât este angajat. Cu toate acestea, nu renunță niciodată. Le lasă oamenilor numărul său de telefon și îi încurajează să îl contacteze dacă se răzgândesc.

Copiilor care vor să-i urmeze exemplul le oferă câteva sfaturi simple: „Primul «nu» este cel mai greu. Continuați. Încercați să găsiți o nevoie pe care nimeni nu o acoperă și vedeți dacă puteți face voi acel lucru. Întrebați-vă vecinii dacă au nevoie de ajutor – poate la curățarea tomberoanelor, la plivitul buruienilor sau la udatul plantelor. Când ești copil, oferă un preț bun, pentru că încă înveți.”

La fel ca mulți copii, Ashton își dorea doar să câștige câțiva bani de buzunar pe timpul vacanței. Tatăl său i-a sugerat inițial să scoată tomberoanele vecinilor în ziua în care se ridică gunoiul și să le curețe.

Însă băiatul a venit cu propria strategie: „Eu am avut ideea să merg din ușă în ușă ca să găsesc mai mulți clienți pentru curățarea tomberoanelor.”

Mama lui a fost cea care l-a încurajat să filmeze întreaga experiență și să o posteze pe rețelele sociale.

Până acum, Ashton a câștigat aproximativ 700 de dolari și continuă să își mărească lista de clienți.

Piața locurilor de muncă pentru tineri, mai dificilă ca niciodată

Povestea lui Ashton vine într-un moment în care găsirea unui job de vară a devenit tot mai complicată pentru adolescenți.

Inflația, costul ridicat al vieții și prudența angajatorilor în privința noilor recrutări au redus considerabil numărul locurilor de muncă part-time destinate tinerilor. Joburi precum cele de salvamar, vânzător sau asistent în magazine sunt din ce în ce mai greu de găsit, iar multe familii nici măcar nu își mai permit să angajeze bone.

Potrivit Fortune, adolescenții se confruntă cu cea mai slabă piață a locurilor de muncă de vară din 1948 încoace.