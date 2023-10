Un băiat de 10 ani şi bunica sa au fost ucişi într-un atac rusesc în Harkov. FOTO & VIDEO

De asemenea, Rusia a distrus industria de cereale și portuară din regiunea Odesa, în apropiere de graniţa cu România.

Rusia a lovit al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, Harkov, cu două rachete balistice Iskander, după ce în ajun lovise un sat din regiunea Harkov, tot cu o rachetă Iskander, ceea ce a dus la un bilanţ de 52 de morţi, toţi civili, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri ale acestui război.

În atacul de vineri din oraşul Harkov au murit un băiat de 10 ani şi bunica lui, iar alte 28 de persoane au fost rănite, între care un copil de 11 luni, a declarat guvernatorul regiunii, Oleh Sînehubov.

Tatăl băiatului care a murit a declarat pentru Reuters că a reuşit să-şi scoată fiul mai mic şi soţia dintre dărâmături. Cu faţa zgâriată şi hainele acoperite de sânge, el era şocat de moartea fiului său de 10 ani, Timofi.

Atacul cu rachetă a distrus o mare parte a unei clădiri rezidenţiale, unde salvatorii căutau supravieţuitori printre grămezile de cărămizi, metal răsucit şi lemn.

Preşedintele Volodimir Zelenski şi-a exprimat condoleanţele şi a postat pe X un videoclip cu urmările atacului de la Harkov.

