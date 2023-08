Forțele Kremlinului sunt pe cale să recucerească un oraș din nord-estul Ucrainei. Locuitorii, îndemnați să plece

”Având în vedere situaţia dificilă a securităţii şi creşterea numărului bombardamentelor (...), puteţi evacua către un loc mai sigur”, îndeamnă într-o postare pe Telegram administraţia acestui oraş cu aproximativ 25.000 de lucuitori înainte de război, relatează AFP, citată de News.ro.

Oraşul a fost recucerit în septembrie de la ruşi de către forţe ucrainene. Armata rusă îşi afişează, la rândul său, optimismul.

”În direcţia Kupiansk, unităţile de asalt ale Grupurilor de luptă Vest, şi-au îmbunătăţit poziţiile, în acţiuni ofensive, în prima linie a frontului” anunţă în raportul său zilnic Ministerul rus al Apărării,

Kharkiv Oblast authorities announced the evacuation of residents of 37 settlements in the Kupiansk district near the combat zone amid intensified Russian shelling.https://t.co/KiwmJnfbB8