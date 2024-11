Cele patru litere de pe biletele de îmbarcare ale companiilor aeriene pe care călătorii spun că nu vor să le vadă niciodată

Considerată „sărutul morții” de către călătorii online, ștampila „SSSS” de pe un bilet de îmbarcare este un semn sigur că planurile de zbor ale unui călător ar putea fi date peste cap.

Zach Griff, redactor senior în domeniul aviației pentru centrul virtual de turism The Point Guys, cu sediul în New York, a declarat, potrivit New York Post: „Aceasta înseamnă «selecție secundară de securitate». Este o măsură implementată de autoritățile de securitate din SUA pentru a examina anumiți pasageri cu verificări suplimentare”.

În timp ce majoritatea turiștilor ar fi de acord că siguranța pe calea aerului este esențială, mulți nu suportă să fie reținuți de securitate.

Progresele în domeniul inteligenței artificiale au promis recent că scanările înainte de zbor vor fi la fel de ușoare ca și comandarea de mâncare. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre cei care călătoresc încă se confruntă cu cozi lungi, scanări de bagaje și percheziții intruzive la punctele de control de securitate ale aeroporturilor.

Câțiva turiști susțin chiar că au fost semnalați pe nedrept de tehnologiile TSA care au confundat anumite părți ale bagajului cu o încărcătură potențial periculoasă.

„Persoanele selecționate pentru această securitate sporită sunt alese în zilele premergătoare unui zbor”, a declarat Griff. „SSSS poate fi, de asemenea, complet aleatoriu și nu există nicio modalitate de a ști atunci când vă rezervați zborul”.

„Dacă veți primi vreodată [SSSS], fiți pregătiți să fiți percheziționați de patru ori, hărțuiți, batjocoriți în public și tot ce vine cu asta”, a avertizat un creator de conținut, care călătorea între Canada și SUA când cartea sa de îmbarcare a fost marcată cu literele. „Aceste inspecții suplimentare pot dura până la [30 de minute] în plus”, a mai spus el. „Cei patru S nu vă sunt prieteni.”

În ciuda nemulțumirilor turiștilor, reprezentanții TSA insistă că marcajul SSSS nu este un blestem, ci că este o necesitate în materie de siguranță.

„Măsurile de securitate încep cu mult înainte ca pasagerii să ajungă la aeroport”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Fox. „TSA colaborează îndeaproape cu serviciile de informații și cu comunitățile de aplicare a legii pentru a face schimb de informații.”

