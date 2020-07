Un avion F-16 s-a prăbușit la o bază aeriană din SUA. Pilotul a murit la spital

Accidentul aviatic a avut loc marți seară, la ora locală 23:30, la Baza Aerienă "Shaw".

La bordul avionului se afla doar pilotul, care a a murit miercuri dimineață. Acesta fusese transportat la spital, însă medicii nu au reușit să îl salveze.

Identitatea pilotului nu a fost făcută publică.

Emergency crews on the runway at Shaw Air Force Base after a F16 crashed Tuesday night. The pilot was taken to a nearby hospital for treatment. pic.twitter.com/umSpNMRV3G