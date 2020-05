Un avion cu aproape 100 de oameni la bord s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din Pakistan

Știrea este în curs de actualizare!

În imagini transmise la televiziunea publică se vede cum aeronava se prăbuşeşte înt-un cartier rezidenţial.

"Avionul s-a prăbuşit la Karachi. Încercăm să confirmăm numărul de pasageri, dar deocamdată ştim că este vorba de 99 de pasageri şi opt membri ai echipajului", a declarat pentru AFP Abdul Sattar Khokhar, purtătorul de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei Civile, potrivit Agerpres.

El a adăugat că zborul venea de la Lahore, al doilea oraş al ţării.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W