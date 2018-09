Un avion de pasageri a ratat aterizarea și s-a prăbușit în ocean. FOTO

Potrivit The Guardian, aparatul de zbor plecase din Pohnpei, Micronesia, cu destinația Portul Moresby.

La aterizare, martorii povestesc că a avut probleme și zbura la altitudine foarte mică. Nu se știe din ce cauză a atins târziu pista și nu a putut mai putut frâna, așa că a ajuns în ocean.

BREAKING: The Air Niugini plane which has landed in the ocean appears to be Flight PX073 which is scheduled to fly Pohnpei - Chuuk - Port Moresby. Photos show small boats effecting rescue @PXPNG #PNG pic.twitter.com/xPNsau2jZH

Din fericire, toți cei 57 de pasageri au supraviețuit, însă unii s-au ales cu oase rupte. Aceștia au fost salvați de pescari, care au pornit rapid cu bărcile lor spre locul prăbușuirii.

PLANE CRASH / WATER LANDING

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.

????????Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz