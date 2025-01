La 5 ani de la pandemia de Covid-19, China se confruntă cu un nou virus, pentru care nu există vaccin. Ce este HMPV

Informațiile și postările de pe rețelele sociale sugerează că virusul se răspândește rapid, unii susținând că spitalele și crematoriile sunt deja copleșite - anunță televiziunea NDTV din New Delhi.

Videoclipurile publicate online arată spitale aglomerate, unii utilizatori afirmând că circulă mai multe virusuri, inclusiv gripa A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae și Covid-19.

Există chiar afirmații conform cărora China ar fi declarat stare de urgență, deși acest lucru nu a fost confirmat.

Se știe că HMPV provoacă simptome asemănătoare gripei și poate prezenta, de asemenea, simptome similare cu Covid-19.

Oficialii din domeniul sănătății monitorizează îndeaproape situația pe măsură ce virusul se răspândește. Într-o postare pe rețelele de socializare, un utilizator X cunoscut sub numele de "SARS-CoV-2 (Covid-19)" a scris: "China se confruntă cu o creștere a numărului de virusuri multiple, inclusiv gripa A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae și Covid-19, care copleșesc spitalele și crematoriile. Spitalele pentru copii sunt afectate în special de creșterea cazurilor de pneumonie și de "plămâni albi"."

