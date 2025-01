Un ton roşu de 212 kilograme s-a vândut în cadrul unei licitaţii desfăşurată la Tokyo. Suma incredibilă cu care s-a vândut

Prestigiosul restaurant de sushi Onodera Group şi angrosistul japonez Yamayuki au câştigat licitaţia, la fel ca anul trecut.

Creşterea de la an la an a sumei reflectă o îmbunătăţire a tendinţei din piaţă, după trei ani de scădere a preţurilor din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat în special sectorul restaurantelor japoneze.

