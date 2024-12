Un avion cu 181 de persoane la bord s-a prăbuşit la aterizare, în Coreea de Sud. Sunt cel puțin 62 de morți | FOTO & VIDEO

"Până în prezent am confirmat moartea a 62 de persoane", a declarat Lee Hyeon-ji, şefa echipei de intervenţie a Departamentului de pompieri din provincia Jeolla de Sud, pentru AFP.

"Dar bilanţul s-ar putea înrăutăţi din cauza numărului de răniţi grav", a adăugat ea.

Mai mulţi pasageri au fost scoşi de pompieri prin spatele avionului, a informat Lee. Pompierii au precizat ulterior că cel puţin două persoane, un pasager şi un membru al echipajului, au fost salvate.

Potrivit autorităţilor, accidentul a avut loc duminică, la ora 09:03 (00:03 GMT). Avionul de la Bangkok al companiei sud-coreene Jeju Air, care transporta 175 de pasageri, dintre care doi cetăţeni thailandezi, şi şase membri ai echipajului, s-a prăbuşit şi a luat foc la aterizare la Muan, oraş situat la aproximativ 290 de kilometri sud de capitala Seul.

O înregistrare video difuzată de canalul local MBC arată aeronava - un Boeing 737-8AS intrat în serviciu în 2009, potrivit site-ului de specialitate Flightradar - aterizează cu fum care iese din motoare. Întregul aparat este apoi înghiţit de flăcări.

JUST IN: Commercial flight carrying 175 passengers and 6 crew members crashes while landing in South Korea.

The Boeing 737-800 was traveling from Bangkok, Thailand to Muan Airport.

According to initial reports, there are currently 28 reported fatalities and at least two… pic.twitter.com/D9nRGncbCr