Un avion cu zeci de pasageri s-a prăbușit în Nepal. Cel puțin 40 persoane au murit | VIDEO

Aeronava decolase din capitala Kathmandu cu destinaţia Pokhara, informează Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Aparatul de zbor s-a prăbuşit între vechiul şi noul aeroport din oraşul Pokhara.

Plane crashes in Nepal

A plane with 72 people on board has crashed near Pokhara airport in central Nepal and 16 bodies have been recovered, officials say.

The ATR 72 Yeti Airlines plane was flying from Kathmandu to Pokhara and crashed on landing, catching fire.