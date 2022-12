Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe o cunoscută plajă din California. Un fost primar a murit | VIDEO

Imaginile accidentului, care a avut loc joi, la sfârşitul după-amiezii, au făcut rapid turul reţelelor sociale.

O înregistrare video a prăbuşirii arată aparatul zburând periculos de jos în apropierea celebrului dig care domină plaja cu parcul său de distracţii, înainte de a se prăbuşi la câteva zeci de metri distanţă şi de a se răsturna violent pe nisip, sub privirea nedumerită a trecătorilor.

Authorities are on scene of a small plane that crash-landed and flipped over on the beach near the Santa Monica pier it's unknown how many were on board or if anyone was injured pic.twitter.com/TdxR72hJeH