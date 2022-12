Un avion s-a prăbușit în mare, în Florida. O femei și un copil au murit

Salvatorii caută o a treia persoană, posibil pilotul, după ce avionul Piper Cherokee a fost găsit la mai puțin de un kilometru distanță de Golful Mexic, duminică.

Oficialii din Florida spun: „După ora 14, Piper Cherokee a fost localizat. Scafandrii din Sarasota au găsit un copil mort în zona de pasageri a avionului”.

Avionul a decolat de pe Venice Municipal Airport în jurul orei 7:30, ora locală, și trebuia să aterizeze în St. Petersburg, Florida. La ora 10 a fost declanșată o anchetă deoarece avionul nu a ajuns la timp, potrivit dailystar.co.uk.

PLANE CRASH UPDATE:

VPD can now confirm that a reported overdue aircraft has been located where it crashed in the Gulf of Mexico. The wreckage of a rented Piper Cherokee was found by air assets approximately 1/3 of a mile west offshore, directly west of Venice Municipal Airport. pic.twitter.com/H3VyCNd3Yy