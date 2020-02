Un avion a zburat de la New York la Londra în timp record cu ajutorul furtunii Ciara. A atins o viteză uriașă

Avionul de tip Boeing 747-436 a parcurs distanța dintre New York și Londra în doar 4 ore și 56 de minute, după ce a atins viteze de peste 1.300 de km/h. Cu ajutorul curenților de aer de peste 400 km/h produși de furtuna Ciara, zborul a ajuns la destinație cu 80 de minute mai devreme decât era programat.

Potrivit experților, avioanele de acest tip zboară în mod normal la o viteze de până la 1.000 de km/h.

Potrivit platformei de urmărire a zborurilor Flightradar24, a bătut recordul precedent al unui zbor subsonic de 5 ore și 13 minute deținut de o companie din Norvegia.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh