O studentă care s-a întors din China, preluată de medici din avion, de la Otopeni

Alertă sâmbătă seară pe aeroportul Henri Coandă din capitală. O studentă care s-a întors din China, după o escală în Dubai, a fost preluată de medici direct din avion şi transportată la Institutul Matei Balş din Bucureşti.

Tânăra a stat 2 săptămâni într-una dintre cele mai afectate zone de coronavirus din China.

Tânăra a aterizat la ora 22:45, pe aeroportul Henri Coandă. Ea este studentă în Chongqing şi în ultimele 2 săptămâni a fost în vacanță în provincia Guangdong din China, considerată una dintre cele mai afectate de coronavirus.

Chiar dacă nu a prezentat nici un simptom tânăra a fost aşteptată de un echipaj SMURD pentru a fi transportată la Spitalul Matei Balş, unde i se vor face toate analizele cu ajutorul kiturilor care pot confirma sau infirma infecţia cu virusul.

Pasagerii au fost surprinşi de mobilizarea autorităţilor când au aterizat.

„Am completat formulare, erau medici, nu am văzut prea multe. În avion nu s-a simţit nimic cum că ar fi o problemă. Doar când am ajuns în ţara mi s-a părut panica. Toată lumea se dezinfecta, am completat formulare, ne-au izolat un pic, nu ştiu.”

„Nu ne-a anunţat nimeni absolut nimic, nici acum când am ajuns, am completat doar nişte fișe, ne-a dat să ne spălăm pe mâini cu un dezinfectant şi asta a fost tot.”

Pasagerii au sosit pe Otopeni cu o cursă din Dubai şi susţin că nimeni nu le-a spus nimic până la aterizare

„Nici o măsură, e ceva ce am aflat când am aterizat. Vorbim de o persoană care se întoarce din China, dar asta nu înseamnă că cine se întoarce din China este deja bolnav, dar este o stare de disconfort, e adevărat.”

Dacă rezultatul va fi unul negativ, tânăra va putea merge acasă însă va fi monitorizată timp de 14 zile.