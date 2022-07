Un avion a luat foc pe un aeroport din SUA. Pasagerii țipau îngroziți în interior. VIDEO

Atlanta Fire Rescue a stins incendiul rapid și nu au fost raportați răniți, transmite ABC News.

Totuși, pasagerii s-au speriat foarte tare. Clipurile postate pe Internet arată cum oamenii țipau și încercau să afle ce se întâmplă.

„Zborul Spirit 383 de la Tampa la Atlanta a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Atlanta și, la aterizare, una dintre frâne s-a supraîncălzit”, a declarat compania într-un comunicat transmis duminică.

"Aeronava a fost remorcată până la poartă, unde pasagerii au debarcat în siguranță, fără răniți. Avionul va fi scos temporar din serviciu pentru întreținere", a precizat compania.

Luna trecută, trei persoane au fost rănite când un avion Red Air a luat foc când a aterizat pe Aeroportul Internațional din Miami.

A Spirit Airlines Plane Caught Fire While Landing In Atlanta After It’s Brakes Overheated pic.twitter.com/bbOAjB59df