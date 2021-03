Un american s-a trezit din comă după 7 săptămâni și și-a anulat înmormântarea

Un bărbat de 58 de ani din statul american Kansas s-a trezit din comă după șapte săptămâni, deși medicii îi dăduseră șanse de supraviețuire de sub 1% și și-a anulat înmormântarea, relatează presa americană.

Rudele lui David Williams începuseră să se pregătească ce era mai rău, iar soția sa, Staci, planificase deja înmormântarea. Medicii au transmis familiei că nu mai pot face nimic pentru a-l salva și s-au hotărât să îl deconecteze de la aparate. Însă chiar în ziua în care urma să fie detubat, David a deschis ochii - spre uimirea medicilor și a celor dragi deopotrivă.

„Plănuiam ca după Ziua Recunoștinței să îl deconectăm de la ventilator și (medicii) spuneau că nu cred că va mai supraviețui mult. Dar când am ajuns, a deschis ochii”, a povestit soția bărbatului.

„Apoi, în vinerea aia am primit un telefon și am fost anunțat că înmormântarea a fost anulată și asta e uimitor”, a spus dr. Scott Kujath, prieten de familie. „Sunt medic, înțeleg știința medicinei, dar arta medicinei este fabuloasă, iar când Dumnezeu are un alt plan decât al nostru, el poate face totuși minuni”, a adăugat el.

David a primit o nouă șansă la viață în acea zi, iar acum poate respira fără ajutorul aparatelor. De asemenea, a terminat tratamentul de dializă, iar rinichii lui se recuperează.

„O văd doar ca pe o oportunitate de a reveni și de a-mi termina povestea vieții. Mi-au planificat înmormântarea, dar din fericire a fost prea devreme”, a spus David Williams.

La scurt timp după ce medicii i-au spus soției sale că nu mai este nimic de făcut, au început discuțiile despre deconectarea sa de la aparate.

„Am spus că nu a sosit momentul. Și nu am un motiv întemeiat de ce, nu am avut un răspuns medical de ce, dar pur și simplu nu părea că era încă momentul acela”, a continuat dr. Kujath.



David și-a pierdut prietenii și propriul tată în fața virusului, făcându-i supraviețuirea mult mai specială.