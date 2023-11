Ultimul mesaj trimis de Matthew Perry înainte să moară fulgerător. Ce i-a transmis actriței Jennifer Aniston | FOTO

Actrița, în vârstă de 54 de ani, s-a alăturat celorlalți colegi ai săi și a rupt tăcerea pe rețelele de socializare cu privire la moartea lui Matthew Perry, scrie The Sun.

Miercuri, actrița a postat pe profilul ei de Instagram o fotografie de pe platoul de filmare al serialului Friends, alături de un schimb de mesaje text între cei doi.

Potrivit schimbului de replici, se pare că a fost prima interacțiune a celor doi în timpul filmărilor.

Jennifer a adăugat o descriere lungă la postare, în care scrie: „Oh, Doamne, asta a fost o lovitură puternică... Faptul că a trebuit să ne luăm rămas bun de la Matty al nostru a fost un val nebunesc de emoții pe care nu l-am mai trăit niciodată. Cu toții pierdem la un moment dat în viața noastră pe cineva. Pierderea vieții sau pierderea iubirii. A fi capabil să stai cu adevărat în această durere îți permite să simți momentele de bucurie și recunoștință pentru că ai iubit pe cineva atât de profund. Și noi l-am iubit profund. El a fost o parte atât de importantă din ADN-ul nostru. Întotdeauna am fost noi șase. A fost o familie aleasă care a schimbat pentru totdeauna cursul a ceea ce eram și a ceea ce avea să fie calea noastră. Pentru Matty, el ȘTIA că îi place să facă oamenii să râdă. După cum spunea el însuși, dacă nu auzea 'râsul', credea că va muri. Viața lui depindea literalmente de asta. Și, băi, a reușit să facă exact asta. Ne-a făcut pe toți să râdem. Și să râdă la greu. În ultimele două săptămâni, am răsfoit mesajele pe care ni le-am trimis unul altuia. Râzând și plângând, apoi râzând din nou. Le voi păstra pentru totdeauna. Am găsit un text pe care mi l-a trimis de nicăieri într-o zi. Spune totul. Matty, te iubesc atât de mult și știu că acum ești complet împăcat și ai scăpat de orice durere. Vorbesc cu tine în fiecare zi... uneori aproape că te pot auzi spunând 'ai putea fi mai nebună?'. Odihnește-te în pace, frățioare. Întotdeauna mi-ai făcut ziua mai frumoasă...”.

Sursa: The Sun Etichete: , , , , Dată publicare: 15-11-2023 18:35