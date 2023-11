Vedetele din "Friends", prezente la înmormântarea privată a actorului Matthew Perry | VIDEO

People relatează că Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox şi Lisa Kudrow au fost prezenţi la evenimentul care a avut loc la Forest Lawn Memorial Park din Los Angeles.

Acesta este, de asemenea, locul unde sunt înmormântaţi Paul Walker, Carrie Fisher, Debbie Reynolds şi Nipsey Hussle. Ceremonia de înmormântarea a început la ora 15.00, înainte de a se încheia în jurul orei 17.00.

The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills on Friday.

Dressed in black suits, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, and David Schwimmer arrived as a quartet to farewell their friend.