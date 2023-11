Mesajul fostei logodnice a lui Matthew Perry după moartea acestuia. Detalii despre relația celor doi

„I-ar plăcea ca lumea să vorbească despre cât de talentat era el. Și chiar era foarte talentat. Am derulat și am studiat scenele. Respectul și aprecierea noastră față de umor este ceva care ne-a conectat. A fi cu el în timp ce și-a redescoperit strălucirea a fost magic”, a scris Molly Hurwitz pe contul ei de Instagram.

Fosta logodnică a lui Matthew Perry a vorbit și despre momentele dificile peste care au trecut împreună.

„Deși l-am iubit mai mult decât puteam să înțeleg, era complicat și a provocat dureri așa cum nu am simțit niciodată. Nimeni în viața mea nu a avut un impact mai profund asupra mea decât Matthew Langford Perry. Am o recunoștință extraordinară pentru asta, pentru tot ce am învățat din relația noastră”, a mai scris ea.

Matthew Perry și Molly Hurwitz au avut o relație din 2018 până în 2021. În anul 2020, actorul o ceruse în căsătorie.

Cauza morții actorului Matthew Perry, în continuare investigate

Cauza morții actorului Matthew Perry este în continuare investigată. Starul de 54 de ani, celebru pentru rolul personajului Chandler din serialul „Friends”, a fost găsit decedat, sâmbătă, acasă, în jacuzzi.

Medicii au finalizat autopsia, dar așteaptă rezultatele analizelor toxicologice, și spun că ar putea fi nevoie de investigații suplimentare înainte de a trage o concluzie.

Matthew Perry s-a luptat ani de zile cu dependența de opioide și alcool, și a povestit că nu-și amintește ani întregi din filmările la serialul extrem de îndrăgit. În plus, a evitat să se uite la „Friends” tocmai pentru că îi amintea de suișurile și coborâșurile din lupta lui cu dependența de opioide.

Sursa: CNN Etichete: , , , , , , Dată publicare: 01-11-2023 11:52