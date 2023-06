Ultimele momente cu submersibilul Titan înainte de a începe coborârea spre epava Titanicului | VIDEO

Înregistrarea video arată momentul în care submersibilul OceanGate Expeditions și-a început călătoria spre epava Titanicului.

Videoclipul a fost postat pe Tik Tok de Abbi Jackson, în vârstă de 22 ani, o angajată a companiei care deține Polar Prince. Tânăra a distribuit înregistrarea video înainte ca submersibilul să dispară, scrie Daily Mail.

Postarea, cu titlul „watching a submarine go down to the Titanic” (urmărirea unui submarin coborând spre Titanic), arată de la distanță cum submersibilul este încă la suprafață.

De asemenea, Abbi Jackson l-a filmat pe unul dintre pasagerii submarinului, Paul Henri Nargeolet, care a fost supranumit „domnul Titanic”, pentru că a vizitat epava de 37 de ori. Bărbatul, în vârstă de 77 de ani, este văzut stând pe partea laterală a unei bărci gonflabile, înainte de a face cu mâna și a zâmbi la cameră.

De atunci, Abbi Jackson și-a împărtășit gândurile despre submarinul dispărut pe Instagram, unde le-a mulțumit binevoitorilor pentru îngrijorarea lor și le-a cerut să se roage pentru cele cinci persoane care sunt încă dispărute sub Atlantic.

La bord se aflau, de asemenea, exploratorul miliardar britanic Hamish Harding, în vârstă de 58 de ani, omul de afaceri Shahzada Dawood, în vârstă de 48 de ani, și fiul său Sulaiman Dawood, în vârstă de 19 ani, și directorul executiv al OceanGate, Stockton Rush.

La ora 09:45, după o oră și 45 de minute de la scufundare, submersibilul a pierdut contactul cu nava-mamă, Polar Prince.

Nu a fost dat dispărut imediat de Paza de Coastă a SUA, însă la ora 17:40, opt ore mai târziu, a fost anunțat că submersibilul este dat dispărut. Paza de Coastă din Canada a fost alertată abia mai târziu, la ora 21:13, duminică seara.

Acum, experții spun că echipajul, care, potrivit estimărilor de marți, mai avea aproximativ 40 de ore de oxigen, are doar 1% șanse de supraviețuire.

„Dacă l-aș sfătui pe primul ministru, aș spune că șansele lor sunt de unu la sută”, a declarat, miercuri dimineață, locotenentul David Marquet, fost comandant de submarin nuclear pentru US Navy.

Anul trecut, Titan a pierdut comunicațiile cu nava-mamă timp de două ore în timpul unei scufundări similare. Acesta a reușit să iasă la suprafață.

Sursa: Daily Mail
Dată publicare: 22-06-2023 11:22