Ultimele fotografii făcute de Andreea, tânăra ucisă în atentatul de la Westminster. FOTO

Autoritățile din Marea Britanie au publicat ultimele fotografii surprinse de Andreea Cristea, tânăra ucisă în atentatul de pe podul Westminster, pe 22 martie 2017.

Tânăra se afla în excursie, în capitala Marii Britanii, unde a vizitat piața Parlamentului chiar înainte de tragedie.

Andreea este ultima victimă a teroristului Khalid Masood, care a intrat cu mașina într-un grup de pietoni de pe pod. Alături de ea se afla și Andrei Burnaz, iubitul tinerei, care a suferit o fractură la laba piciorului.

Tânăra a căzut în râul Tamisa, de unde a fost salvată în stare de inconştienţă. După săptămâni de internare în spital, Andreea Cristea a murit, scrie Daily Mail.

”Era foarte veselă, zâmbea mereu și iubea viața. Îi plăcea să călătorească. Am sperat până în ultima clipă că nu va muri. A supraviețuit operației pe creier și am crezut că are o șansă.

Dar nu a avut. E foarte greu să exprimi în cuvinte ce simți față de cineva căruia îi simți lipsa. Este ca un coșmar care așteptăm să se termine.

O așteptăm să vină la ușă, să sune la telefon, dar subit ne dăm seama că nu se va întâmpla asta”, a spus Magda Țoi, sora victimei.

