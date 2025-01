Actorul Mark Hamill anunță că a fugit din casa sa din Malibu, ”atât de în ultimul moment”, din cauza incendiilor

Până acum, peste 30 000 de oameni au fost forțați să părăsească Pacific Palisades, precum și părți din Malibu și Santa Monica, potrivit Variety.

Hamill a publicat un mesaj pe Instagram, marți seară, anunțând că la ora 19:00 a ”evacuat Malibu atât de în ultimul moment, doarece erau incendii mici pe ambele părți ale drumului în timp ce ne apropiam de PCH".

La ora 20:15, el și soția sa Marilou York și câinele Trixie au ajuns în siguranță la casa fiicei lor Chelsea din Hollywood.

În mesaj, Hamill a spus că este "cel mai îngrozitor incendiu din '93 încoace" și i-a îndemnat pe urmăritorii săi să rămână în siguranță.

La rândul său, vedeta din "This Is Us" Mandy Moore și-a evacuat și ea locuința, anunțând pe Instagram Story că se află în siguranță cu "copii, câini și pisici" și că "se roagă și este recunoscătoare pentru primii respondenți".

Și actorul din "Gardienii Galaxiei", Chris Pratt, le-a mulțumit pompierilor din Los Angeles și altor persoane care lucrează la urgențe: "Vă rugăm să trimiteți rugăciuni și putere în această seară tuturor celor din Los Angeles afectați de aceste incendii devastatoare ... Mulțumesc pompierilor curajoși și primilor respondenți care lucrează neobosit pentru a proteja viețile, casele și viața sălbatică în timp ce se luptă cu incendiile rapide alimentate de vânturi feroce. Sunteți adevărați eroi și vă suntem nesfârșit de recunoscători pentru sacrificiul și curajul dumneavoastră. Haideți să ne adunăm cu toții pentru a ne sprijini unii pe alții în această perioadă dificilă."

Billie Eilish a distribuit pe Instagram Story link-ul Departamentului de Pompieri din L.A. cu actualizările privind incendiul.

"Ceea ce se întâmplă acum în L.A. este atât de înfricoșător și devastator", a scris ea.

E stare de urgență în Los Angeles, Statele Unite, din cauza incendiilor de vegetație scăpate de sub control. Flăcările fac ravagii și se extind într-un ritm fulgerător, ajungând foarte aproape de zonele dens populate.

