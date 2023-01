Ultima imagine surprinsă în avionul care s-a prăbușit în Nepal. Mesajul postat de o turistă din Rusia | FOTO

O rusoaică a postat pe rețelele de socializare o fotografie din avionul care s-a prăbușit la scurt timp în Nepal.

Femeia, care s-a aflat la bordul unui avion de pasageri ATR 72, a publicat o fotografie înainte de a zbura spre Nepal. În scurt timp, aeronava s-a prăbușit. "Mă duc în Nepal!", a scris ea, potrivit Izvestia (foto jos).

Avionul companiei nepaleze Yeti Airlines s-a prăbușit după ce a decolat din Kathmandu. Aeronava a căzut în apropiere de orașul Pokhara, unde ar fi trebuit să aterizeze. Imagini cu ceea ce se crede a fi accidentul, care circulă pe rețelele de socializare și în mass-media, arată cum avionul se apropie rapid de sol.

Passenger plane crashes on runway of Pokhara Airport in Nepal: 72 persons on board pic.twitter.com/opxQeYm2JJ