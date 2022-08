Ultima apariție televizată a Dariei Dughina, fiica „creierului lui Putin”. A murit după ce mașina în care se afla a explodat

Daria Dughina devenise o personalitate publică de sine stătătoare ca „analist politic”, editorialist al publicației pro-Putin United World International.

Ultima apariție televizată a Dariei Dughina a avut loc joi, la televiziunea rusă de stat, unde a susținut un discurs anti-Occident.

„Oamenii din Vest trăiesc într-un vis. Într-un vis dat de hegemonia globală. Și dacă, Doamne ferește, încep să-și dea seama cum stau lucrurile și să realizeze care sunt taberele ce se confruntă, atunci va deveni foarte periculos și au nevoie să fie din nou opriți”, spunea Daria Dughina.

This (from Thursday) is Darya Dugina's final appearance on state TV before her death last night

A chip off the old block, as they say pic.twitter.com/qXkyXzwZks