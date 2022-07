Ucraina: Trei morţi, printre care un militar, după ce rachete ruseşti au lovit infrastructuri în Kirovohrad

Vorbind la un post de televiziune, guvernatorul regiunii a spus că doi agenţi de pază de la o substaţie electrică au fost ucişi. De asemenea, un soldat ucrainean a fost ucis, iar alţi nouă au fost răniţi.

Loviturile au afectat reţeaua electrică şi un cartier al capitalei regiunii, Kropîvnîţkîi, a rămas fără curent electric, a mai spus guvernatorul Raikovici.

On the morning of 23 July, Russian forces launched 13 missiles on Kirovohrad Oblast, striking the Kanatove military airfield and an Ukrzaliznytsia [Ukrainian Railways] facility. There are fatalities and casualties.

Source: Andrii Raikovych, head of the Kirovohrad Oblast Military pic.twitter.com/LenpMkyv3E