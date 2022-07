Se reiau luptele pe frontul din nordul Ucrainei. Alături de armata ucraineană luptă voluntari din toată lumea

Președintele Turciei și-a consolidat semnificativ statutul, după ce a izbutit să medieze un acord ce va permite exportul cerealelor ucrainene.

Plecarea în siguranță din porturi va fi garantată de o "încetare a focului" asupra navelor, chiar dacă sintagma nu se regăsește în documentul semnat vineri.

Înțelegerea ar urma să fie pe deplin operațională în câteva săptămâni.

În același timp, în Ucraina se întețesc luptele, de data asta în sudul și în nordul țării.

Oleksandr Motornyi, corespondent: ”În aceste păduri, apărătorii ucraineni spun că au loc ciocniri de aproape între unități de infanterie”.

După o perioadă de acalmie, pe frontul din nordul Ucrainei au fost reluate luptele. Până acum, rușii s-au mulțumit doar să bombardeze localitățile ucrainene de lângă Harkov. Mai nou, au început să pună presiune pe apărători.

Soldat: ”Rușii încearcă acum să avanseze și să intre în unele localități. Grupuri de recunoaștere și de sabotaj încearcă mereu să intre. Avem lupte aproape în fiecare zi. În pădure, infanteriștii lor încearcă să ne preseze”.

În sud, pe frontul din Herson, rușii au pierderi grele în fața ucrainenilor, care folosesc eficient armele donate de Occident. Alături de armata ucraineană luptă voluntari din toată lumea, ceea ce duce uneori la situații neobișnuite.

Mujahedin, israelian: ”Nu ați mai văzut niciodată așa ceva, vă jur. Un mujahedin musulman și Zeev, un fost militar în armata israeliană, adăpostindu-se împreună în aceeași tranșee”.

Imaginile cu cei doi, un luptător musulman din Caucaz și un israelian au făcut înconjurul lumii.

”Suntem aici pentru că apărăm femei și copii ucraineni și luptăm împotriva unei armate de asupritori care ucid oameni inocenți. Dumnezeu e mare”.

Morți în Ucraina ori deportați în Rusia. Asta a fost alegerea în faţa căreia au fost puşi două milioane de ucraineni, mai ales cei din oraşele bombardate, precum Mariupol, Severodonetzk ori Lîsîchansk.

Viktoria Kovalevska, refugiată ucraineană: ”Doamne, chiar ne dau ceai cu lapte!! Şi tăieţei. Asta da libertate! Stai jos ca să reglăm situaţia. Cam atât despre libertate. Ura!!”.

Acest tânăr a fost schilodit când ruşii au intrat în satul lui. Soţia a fost ucisă în faţa lui. Aflat acum într-un lagăr din Rusia, Aleksei dă vina pe Kiev pentru suferinţele lui.

Matthew Chance, CNN Senior Internaţional Correspondent în dialog cu un refugiat:

"-Armata rusă ţi-a făcut asta?

-Ruşii abia intrau în oraş, trupele ucrainene au tras către noi pe când stăteam la coadă pentru apă”.

Cu ajutorul unei reţele clandestine de voluntari ruşi, unii dintre ucrainenii deportaţi au izbutit să ajungă în Europa. Prima etapă este acest feribot gigant din Tallin, Estonia, transformat temporar în centru pentru refugiaţii ucraineni.

Daniil a păcălit sistemul de filtrare pretinzând că vrea să facă din Rusia căminul lui permanent.

Daniil: ”M-au întrebat dacă ştiu ziua de naştere a lui Putin, pentru că de-acum e şi preşedintele meu. Am răspuns că nu ştiu data, dar am promis s-o aflu”.

Acordul privind reluarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră a fost semnat

O veste bună vine totuşi de la Istanbul, unde reprezentanţi ai Ucrainei, Rusiei, Turciei și secretarul general al ONU au semnat aseară un acord privind reluarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră. Înţelegerea include, în schimb, şi o reducere a restricţiilor asupra exporturilor de grâne şi îngrăşăminte ruseşti.

Gutterres, secretarul general al ONU: ”Astăzi (vineri - n.red.)luminează un far pe Marea Neagră, un far al speranței și al posibilităților”.

Recep Erdogan, președintele Turciei: ”Suntem mândri că am fost instrumentul unei inițiative ce va juca un rol major în rezolvarea crizei alimentare globale. Vrem ca acest război, care a luat atâtea vieți nevinovate, să ia sfârșit. În orice direcție ar evolua frontul, războiul tot la masa negocierilor se va încheia. Și știm cu toți că o pace justă nu are perdanți”.

Pe de altă parte, Rusia a dat vina pe... Statele Unite pentru blocajul grânelor ucrainene în porturile de la Marea Neagră.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei: ”Semnarea memorandumului Rusia - ONU dovedește încă o dată natura absolut artificială a încercărilor Vestului de a arunca vina pe Rusia pentru problemele legate de alimentarea cu grâne a piețelor mondiale”.

Peste 20 de milioane de tone de cereale ucrainene stau în silozuri de luni bune, din cauza blocadei navale impuse de Rusia porturilor ucrainene. Blocada a antrenat o criză alimentara globală, cu scumpiri masive și risc de foamete în țările sărace.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 23-07-2022 08:05