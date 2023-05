Ucraina raportează ”un număr maxim de rachete” trase de ruși deasupra Kievului. Apărarea antiaeriană a respins atacurile

Un număr maxim de rachete în cea mai scurtă perioadă de timp - așa a descris barajul, comandantul administrației militare a kievului. Apărarea antiaeriană a doborât cele mai multe rachete și drone cu explozibil, dar resturile au căzut, în centrul capitalei. Și mai multe persoane au fost rănite.

More footage of the night work of the American Patriot complex during the night attack of the RF Armed Forces on targets in Kiev pic.twitter.com/tcjBEJMdUG



Bubuiturile exploziilor rachetelor antiaeriene au trezit locuitorii Kievului, în timp ce resturi de rachete au căzut asupra grădinii zoologice a oraşului, a declarat primarul Vitali Kliciko.

Operation of the "Patriot" air defense system in Kiev. We see a volley of missiles launched at Russian missiles and drones, and at the end of the video you can see an explosion at the location where the "Patriot" air defense system was operating. pic.twitter.com/6Cw7leJF9i