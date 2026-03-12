Potrivit lui Pavlo Elizarov, comandantul adjunct al Forţelor Aeriene ale Ucrainei, sistemul planificat va combina mai multe elemente, în loc să se bazeze exclusiv pe sisteme scumpe de apărare antirachetă fabricate în Occident.

Elizarov a explicat că ar fi imposibil să se protejeze complet teritoriul Ucrainei folosind doar sisteme de apărare aeriană costisitoare, precum sistemul de apărare aeriană Patriot sau sistemul de apărare aeriană IRIS-T.

În schimb, conducerea militară a Ucrainei a aprobat un concept pentru un „Iron Dome” dezvoltat la nivel naţional, format din patru componente integrate, concepute pentru a contracara ameninţările aeriene.

„Acesta va fi diferit de cel israelian, deoarece cupola noastră trebuie să fie mult mai mare”, a precizat Elizarov. „Dacă aţi plasa cupola israeliană peste sistemul nostru, ar arăta ca un punct mic din punct de vedere al dimensiunii”, a explicat el.

Forţele aeriene lucrează în prezent la implementarea sistemului, a adăugat Elizarov.

Potrivit comandantului, până la 50% dintre dronele ruseşti sunt în prezent distruse în apropierea frontierei sau de-a lungul liniei frontului, unde sunt staţionate cele mai experimentate unităţi de apărare aeriană şi de reacţie rapidă ale Ucrainei. Aceste brigăzi dislocate în avanposturi absorb cea mai mare parte a atacurilor şi interceptează multe drone înainte ca acestea să poată ajunge în oraşele mari sau la infrastructura critică.

În cadrul noului sistem, Statul Major al Ucrainei va compila cererile unităţilor de pe linia frontului care includ doar cerinţe tehnice, fără a menţiona modele sau producători specifici de drone.

Elizarov a arătat că forţele ruse şi-au schimbat recent tactica, lansând drone Shahed de fabricaţie iraniană în roiuri mari pentru a copleşi apărarea ucraineană. „Nu mai zboară în grupuri mici. Este ca şi cum nişte mistreţi ar alerga prin pădure, distrugând totul în calea lor”, a spus el. „Este probabil ca acest model să se intensifice”, a menţionat comandantul.

Chiar dacă Ucraina desfăşoară echipe mobile de apărare aeriană în mai multe straturi defensive, un val mare de drone - de exemplu, 15 care intră simultan în acelaşi sector - poate copleşi în continuare apărarea locală, a explicat el. Pentru a contracara această tactică, Forţele Aeriene au dezvoltat noi metode de combatere a roiurilor de drone şi trec treptat la acestea.

Elizarov a fost numit comandant adjunct al Forţelor Aeriene în ianuarie 2026. Potrivit ministrului apărării, Mîhailo Fedorov, el este responsabil de dezvoltarea conceptului de „apărare aeriană la scară mică”, un sistem conceput în primul rând pentru a contracara dronele.