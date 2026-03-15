Zelenski a declarat reporterilor, în comentarii aprobate pentru publicare duminică, că fiecare dintre echipele trimise în Orientul Mijlociu este formată din zeci de persoane, care vor efectua evaluări de specialitate şi vor demonstra modul în care ar trebui să funcţioneze sistemele de apărare împotriva dronelor.

Cereri de ajutor din partea statelor din Golf

Statele din Golf au consumat cantităţi mari de rachete de apărare aeriană pentru a contracara dronele de atac ale Iranului şi au solicitat expertiza Ucrainei în doborârea acestora. Kievul doboară drone ruseşti în fiecare noapte folosind o gamă variată de arme, inclusiv drone mai ieftine şi mai mici sau echipamente de bruiaj.

Interes din partea mai multor ţări

Zelenski a declarat că aproape o duzină de ţări din întreaga lume au solicitat ajutorul Ucrainei cu privire la modul de contracarare a acestor atacuri.

El a spus la începutul acestei săptămâni că au fost trimise echipe în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, în timp ce un alt oficial a declarat că specialişti au fost, de asemenea, la o bază militară americană din Iordania.

Ce cere Ucraina în schimb

„Nu este vorba despre implicarea în operaţiuni. Nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski. „Este vorba despre protecţie şi despre o evaluare amănunţită şi completă din partea noastră a modului în care să contracarăm dronele Shahed”, a adăugat el, referindu-se la dronele dezvoltate de Iran.

El a spus că ceea ce va primi Ucraina în schimbul asistenţei trebuie încă discutat. „Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât şi finanţarea sunt importante”, a menţionat el.

Zelenski a mai spus că nu este sigur dacă Ucraina şi SUA vor semna un acord de cooperare în domeniul dronelor, pe care Kievul încearcă să-l încheie de luni de zile.