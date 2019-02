”Tsunami de gheață” în nordul SUA. A luat pe sus copaci și stâlpi de iluminat

Twitter

Fenomen pe cât de spectaculos, pe atât de înfricoșător în SUA, unde vântul violent a creat adevărate ziduri de gheață pe malurile Lacului Erie, din New York, dar și în Canada pe Râul Niagara.

Fenomenul denumit de presa americană ”tsunami de gheață” s-a produs din cauza unor furtuni însoțite de vânt de forța unui uragan. Bucăți mari de gheață de pe Lacul Erie au fost efectiv împinse de vânt pe maluri, blocând chiar și drumuri din apropiere.

Și Poliția din Niagara Parks a filmat un fenomen asemănător, a blocat accesul pe anumite drumuri și a lansat un avertisment pentru populația din zonă.

Pe Twitter canadienii s-au mirat de fenomenul la care au fost martori publicând poze cu zidurile de gheața formate de cealaltă parte a Râului Niagara. Acesta servește ca frontieră între provincia Ontario din Canada și statul New York din Statele Unite ale Americii.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx — Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 februarie 2019

”Acest tsunami de gheață este cel mai nebun lucru la care am asistat. Gheața a luat pe sus copaci și stâlpi de iluminat” a scris David Piano, un fotograf, pe Twitter. Zidurile de gheață formate au avut în unele locuri și înățimi de 9 metri.

An incredible sight along the Niagara River in Fort Erie as strong winds from today’s storm have pushed hundreds of chunks of ice on shore over barriers. #ONstorm pic.twitter.com/QYgHa7PcQb — Cody Law (@CodyLaw1) 24 februarie 2019

