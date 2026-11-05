Asta în condiţiile în care Iranul şi Statele Unite sunt încă departe de un acord care să pună capăt războiului dintre ele, iar preşedintele american Donald Trump a refuzat să excludă reluarea operaţiunilor militare americane după alegerile din Statele Unite, scrie Reuters, citat de News.ro.

Trump a făcut aceste declaraţii în cadrul unor interviuri separate, în timp ce americanii votau în cadrul alegerilor intermediare decisive, în care războiul nepopular cu Iranul a reprezentat un factor-cheie, iar Qatarul, în calitate de mediator, şi-a intensificat eforturile pentru a preveni o nouă escaladare a conflictului.

Cu o noapte înainte, Statele Unite efectuaseră lovituri „defensive” asupra insulei Qeshm din Iran, vizând rachetele sol-aer utilizate împotriva obiectivelor americane, a declarat un oficial american. Un alt oficial a afirmat că loviturile au părut limitate şi nu au semnalat o revenire la operaţiuni de luptă de amploare.

Marţi, Trump a reînnoit avertismentele privind o acţiune militară într-un interviu acordat canalului Fox News.

„Nu intenţionez să... omor o mulţime de oameni”, a spus el.

„Dacă va fi nevoie, o vom face”, a adăugat el.

Ce a declarat Trump într-un interviu pentru FT

Într-un interviu acordat ziarului Financial Times, Trump a sugerat că este mulţumit de starea actuală a confruntării cu Iranul. „Se pare că obţinem tot ce ne dorim”, l-a citat ziarul pe Trump într-un interviu telefonic de şase minute.

FT a precizat că l-a întrebat pe Trump despre ceea ce a numit „indicii puternice” din partea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, conform cărora ar urma să aibă loc un atac la sfârşitul acestei săptămâni.

„Sunt pregătit, suntem pregătiţi. Suntem gata de acţiune dacă va fi nevoie, dar s-ar putea să nu existe niciun motiv pentru asta”, a răspuns el.

Trump a mai declarat pentru FT că sunt în curs negocieri indirecte cu Iranul privind stocul său de uraniu îmbogăţit.

„Purtăm discuţii şi vom vedea cum se vor desfăşura lucrurile”, a spus el.

Anunț surprinzător

Tot marţi, Trump a făcut un anunţ surprinzător privind un acord cu Netanyahu, conform căruia Washingtonul ar urma să oprească finanţarea anuală de 4 miliarde de dolari către Israel după acest an, dar ar vinde arme acestui aliat apropiat din Orientul Mijlociu. Declaraţiile păreau menite să influenţeze alegătorii nemulţumiţi de sprijinul acordat de SUA Israelului, menţionează Reuters.

Temerile au crescut însă că ofensiva declanşată de Statele Unite şi Israel în februarie ar putea izbucni din nou după alegerile de marţi din SUA.

„Mediatorii depun eforturi susţinute pentru a reduce diferendele dintre Teheran şi Washington”, a declarat un oficial iranian de rang înalt, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului.

Mediatorii din Qatar s-au deplasat la Teheran luni seara pentru discuţii despre o versiune a proiectului de acord SUA-Iran discutat în ultimele opt zile.

„Condiţiile Teheranului trebuie îndeplinite dacă SUA doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a avertizat oficialul iranian, referindu-se la cererile iraniene, printre care ridicarea sancţiunilor petroliere, încetarea blocadei navale a SUA şi deblocarea fondurilor iraniene îngheţate.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, a declarat ulterior că răspunsul SUA la cererile iraniene „nu a fost convingător”, adăugând că Washingtonul „trebuie să abordeze pe deplin şi în mod explicit cele şapte condiţii ale Iranului şi să acţioneze în consecinţă” .

„Numai în acest caz va fi redeschisă Strâmtoarea Ormuz”, a scris el pe X.

Mediator: „Nu ne putem pierde speranța”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, Majed al-Ansari, a declarat că atât Statele Unite, cât şi Iranul analizează propunerile prezentate de mediatori. Deşi echipa qatariotă care s-a deplasat la Teheran s-a întors la Doha, discuţiile continuă.

„Se depun eforturi regionale comune intense pentru a evita escaladarea”, a declarat el într-o conferinţă de presă, adăugând că Qatarul rămâne optimist că se poate ajunge la un acord care să pregătească terenul pentru viitoare negocieri.

„Dacă nu ar exista nicio rază de speranţă, nu ar exista negocieri... şi, în calitate de mediator, nu putem pierde speranţa”, a spus oficialul.

Un oficial informat cu privire la discuţii a declarat că se aştepta un răspuns din partea Washingtonului şi a Teheranului în următoarele 36 de ore.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat ulterior pentru Reuters că nu există un termen limită pentru schimbul de mesaje cu Washingtonul prin intermediul mediatorilor sau pentru analizarea răspunsurilor.

Iranul promite un „răspuns ferm”

Înaltul oficial iranian a afirmat că Teheranul nu va accepta „cererile excesive” ale Washingtonului şi că negocierile nucleare ar putea începe numai după îndeplinirea condiţiilor Iranului.

Teheranul va răspunde cu fermitate, atât în regiune, cât şi dincolo de aceasta, la atacurile SUA, a adăugat oficialul.

Preţurile petrolului au scăzut miercuri dimineaţă, pe fondul aşteptărilor investitorilor privind rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului şi impactul potenţial al acestora asupra negocierilor de pace, chiar şi după ce datele din sector au arătat că stocurile de ţiţei din SUA au scăzut în mod neaşteptat săptămâna trecută.

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că mingea se află acum în terenul Washingtonului, după un „răspuns ferm şi raţional” din partea Teheranului.

„Inamicul încearcă să forţeze naţiunea iraniană să se supună prin ameninţări şi acţiuni militare, dar se înşală amarnic; Iranul nu se va supune”, a spus Ghalibaf. El a avertizat că răspunsul Teheranului la orice eroare de calcul din partea SUA va fi imprevizibil şi neîngrădit de considerente geografice.

Şeful Statului Major General al forţelor armate iraniene, generalul Ali Abdollahi, a declarat că armata iraniană actualizează listele de ţinte care includ obiective americane şi israeliene şi că va răspunde imediat la orice ameninţare.

În aceste condiţii, ziarul de linie dură „Kayhan” a scris marţi că instalaţiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania şi Cipru ar putea fi ţinte în cazul unui nou război.

Discuții Iran-Arabia Saudită

Pe lângă schimburile indirecte de mesaje dintre Teheran şi Washington, puterile regionale depun eforturi diplomatice pentru a preveni o escaladare suplimentară. Conflictul s-a extins, de asemenea, odată cu intensificarea atacurilor asupra Arabiei Saudite din partea grupării Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat marţi că discuţiile cu Arabia Saudită continuă în vederea găsirii unor noi aranjamente de securitate regională care să excludă implicarea militară străină.

Săptămâna trecută, înalţi oficiali din Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan s-au întâlnit cu omologii iranieni la Teheran, acestea fiind primele contacte la nivel înalt de acest gen din luna august.