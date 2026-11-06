O delegație rusă și una ucraineană s-au întâlnit ieri la Casa Albă, la invitația Primei Doamne, Melania Trump, pentru a marca armistițiul umanitar din Oleșki, încheiat cu succes.

Încetarea focului a durat șase zile. A permis evacuarea unor civili și chiar salvarea unor animale de companie. Kirill Dmitriev, emisarul președintelui Vladimir Putin, i-a mulțumit Melaniei Trump și a transmis că liderul de la Kremlin a urmărit personal operațiunea.

Delegatul rus s-a întâlnit mai apoi cu președintele american. Trump nu a avut, însă, nicio întrevedere cu trimisul ucrainean.

Asta, deși le-a spus jurnaliștilor că negocierile de pace merg bine și că va anunța curând noutăți importante – nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Europa.