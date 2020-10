Trump, ţinta ironiilor. Pare să semneze o hârtie goală într-o fotografie postată de Casa Albă

“Preşedintele Donald Trump munceşte în sala de conferinţă de la Walter Reed National Military Medical Center”, este mesajul Casei Albe, alături de o imagine cu Donald Trump având în faţă dosare şi hârtii.

Imaginea a fost distribuită şi de fiica preşedintelui, Ivanka Trump, cu mesajul: “Nimic nu-l poate împiedica să muncească pentru poporul american. NEOBOSIT!”.

Însă potrivit presei, Casa Albă a postat două imagini cu Trump aparent muncind, fiind vorba de fapt de o şedinţă foto făcută pentru a se induce în eroare opinia publică, scrie news.ro. Jon Ostrower, redactor şef al publicaţiei Air current, a analizat datele fotografiilor şi a constatat că imaginile au fost surprinse la zece minute una faţă de cealaltă, însă în ele apare preşedintele muncind în două locuri diferite.

ZOOM: @realDonaldTrump appears to be signing his name to a blank sheet of paper in this photo. pic.twitter.com/xlNX24CXn4