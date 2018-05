Trump l-a felicitat pe Vladimir Putin după depunerea jurământului

Donald Trump l-a felicitat pe Vladimir Putin, învestit pentru un nou mandat în fruntea Rusiei, relatează AFP. Și alți oficiali internaționali au reacționat după ceremonie.

Miniştrii de externe german şi francez au făcut apel la preşedintele rus să joace un rol constructiv pe scena mondială, relatează dpa.

Rusia trebuie să participe, de exemplu, la reglementarea crizelor din Siria şi din Ucraina, a declarat şeful diplomaţiei germane, Heiko Maas, în cadrul unei întâlniri la Berlin cu omologul său francez Jean-Yves Le Drian. "Aşteptăm contribuţii constructive la rezolvarea problemelor", a spus Maas.

Deşi există un interes special faţă de dialogul cu Rusia, există şi aşteptări legate de comportamentul ei, a menţionat ministrul de externe german.

La rândul său, Jean-Yves Le Drian a afirmat că Rusia nu este un partener uşor, dar este preferabilă menţinerea dialogului. Izolarea Rusiei nu ar fi bună nici pentru Rusia, nici pentru Europa, a adăugat el.

